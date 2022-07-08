Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği'nce bayramın ilk günü şehrin merkez, kuzey ve batı kesimlerinde sağanak etkili olmasının beklendiği belirtilip, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 15:28
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.


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