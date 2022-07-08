Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

08 Temmuz 2022 Cuma, 15:28

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın ilk günü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.