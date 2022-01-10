Ankara’da kaza yapan şoförün kanında sentetik uyuşturucu tespit edildi

10 Ocak 2022 Pazartesi, 20:30

Sincan'ın Yenikent semtine, 22 Aralık 2021 tarihinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi öldü 29 kişinin yaralanmıştı.

UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan “amfetamin” tespit edildi. Ayrıca şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği öğrenildi. Kaza öncesinde şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.

