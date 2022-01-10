Ankara’da kaza yapan şoförün kanında sentetik uyuşturucu tespit edildi
Ankara’da 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan EGO otobüsünün sürücüsünün kanında sentetik uyarıcı tespit edildi
Sincan'ın Yenikent semtine, 22 Aralık 2021 tarihinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi öldü 29 kişinin yaralanmıştı.
UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan “amfetamin” tespit edildi. Ayrıca şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği öğrenildi. Kaza öncesinde şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.
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