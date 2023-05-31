Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:57

Güncelleme: 31.05.2023 - 18:05

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Anadolu Bulvarı üzerindeki sokakta hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile kurtarıldı.

Yağış sonrası Demetevler Mahallesi'ndeki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde de yolda çökme meydana geldi. Cadde trafiğe kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

"VATANDAŞA, BELEDİYEYE HERKESE ZARAR"

Çökmenin eski altyapı sorunlarından kaynaklandığını belirten Mehmet Dinçer "Burası her yağmur yağdığında bu şekilde yol çöküyor. Vatandaşa, belediyeye herkese zarar" diye konuştu.