Ankara’da site otoparkında 5 otomobil yandı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:28

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:28

Ankara Etimesgut’taki bir sitenin otoparkında sabaha karşı park halinde bulunan LPG’li otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Büyüyen alevler çevresindeki 4 otomobile daha sıçradı.

Sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 5 araç da kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.