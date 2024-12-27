Ankara’da site otoparkında 5 otomobil yandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sitenin kapalı otoparkında park halindeki araçta çıkan, yanındakilere de sıçrayan yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ankara’da site otoparkında 5 otomobil yandı
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DHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:28

Ankara Etimesgut’taki bir sitenin otoparkında sabaha karşı park halinde bulunan LPG’li otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Büyüyen alevler çevresindeki 4 otomobile daha sıçradı.

Sitede oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 5 araç da kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Ankara #otopark #Yangın

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