Ankara'da zincirleme kaza... Su şişeleri yola savruldu

Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:06

Güncelleme: 11.02.2025 - 14:06

Ankara’da Çevreyolu Pursaklar istikametinde su yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada taksi, kamyonet ve minibüs de hasar aldı. Yaralanan olmazken, kamyondan yola savrulan su şişeleri nedeniyle trafik kısa süreliğine aksadı.

Devrilen kamyondan yola saçılan su şişeleri nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı. Olay yerine gelen Karayolları ve trafik ekipleri, yolu temizleyerek trafiğin normale dönmesini sağladı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü İbrahim D., frenlerinin tutmadığını belirterek, "Aracım yüklü olduğu için frenim tutmadı. Öndeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca devrildim." dedi.

Taksi sürücüsü Oğuz H. ise, aracında yolcu olduğunu ancak şans eseri kazayı yara almadan atlattıklarını ifade etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.