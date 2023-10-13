Annesini öldüren 17 yaşındaki çocuğa 27 yıl hapis cezası
Samsun'da babasından boşanan annesi Zerrin Büyük'ü (49) öldürüp, erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (56) de ağır yaralanan A.A.Ö. (17), 3 farklı suçtan toplam 27 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Canik ilçesi Tevfik İleri Ortaokulu'nda, 5 Ocak'ta bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula gitti.
Okul yönetimi de babaları Ali Ö.'yü telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için geldiğini söyledi. Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gidip annesi Zerrin Büyük'ü başından, yanındaki erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi ise baş ve göğsünden tabancayla vurup ağır yaraladı.
Zerrin Büyük hastanede hayatını kaybetti, şüpheli ile babası evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.A.Ö. tutuklandı, baba Ali Ö. ise ev hapsine çarptırıldı.
BABA BERAAT ETTİ
Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık A.A.Ö., azmettirdiği öne sürülen tutuksuz sanık Ali Ö. ile taraf avukatlar Cansu Muzaça ile Mücahit Köksal katıldı.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. A.A.Ö., 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 2 ay, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 9 ay, 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplamda 27 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
A.A.Ö.'ye ayrıca 600 lira da para cezası verildi. Baba Ali Ö. ise beraat etti.
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