Annesini yakmaya çalışmıştı; bu kez evini yaktı
Sultangazi’de daha önce annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin dökerek yakmak isteyen Yasin Yaşar, bu kez iddialara göre annesinin evini ateşe verdi.
64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda 3 Nisan 2022'de tartışma yaşanmıştı.
Tartışma üzerine uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek yakmak istemişti. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtarmıştı. Olayın ardından tutuklanan Yasin Yaşar geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktı.
BU KEZ EVİ YAKTI
Yasin Yaşar, iddialara göre bu kez de annesi Mecbure Yaşar'ın Yayla Mahallesi'nde bulunan evini yaktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürdü. Evi yaktıktan sonra kaçtığı iddia edilen Yasin Yaşar'ı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Anne Mecbure Yaşar, "Ben devletten yardım istiyorum. Evimi tamir etsinler. Kimin yaktığını bilmiyorum. Ben hastanedeydim. Bana telefon geldi evin yanıyor diye." dedi.
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