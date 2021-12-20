Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez: Bu hukuksuzluk 40 yıldır yaşanmadı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye Barolar Birliği’nin yakın zamanda gerçekleşen seçim sonuçlarını değerlendiren Avukat Hüseyin Geçilmez, seçim sonuçlarına avukatlardan daha çok yurttaşların sevindiğini söyledi. Baro yasasının değişmesi gerektiğini belirten Geçilmez, “Son iki yıla sığan hukuksuzluk, son 40 yılda yoktu” değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi Yönetimi, Antalya Barosu’nun yeni Başkanı Avukat Hüseyin Geçilmez’i ziyaret etti. ÇGD Şube Başkanı Erdem Güner, TBB’nin seçimlerinde gerçekleşen değişimi olumlu bulduklarını belirterek “Antalya Barosu’na elimizden gelen desteği vermeye hazırız ama bizim daha çok desteğe ihtiyacımız var. Mesleğimizi icra ederken size danışmaya ihtiyacımız var” dedi. Geçilmez, “Dik duran her meslek grubuna saygı duyuyorum, kolay bir dönemden geçmiyoruz. Ama özellikle gazetecilerin dik duranına çok daha saygı duyuyorum. En çok kıskaca alınan ve en çok elde tutulmaya çalışılan meslek grubu” diye konuştu.

Geçilmez, “TBB Başkanı yeniden seçilsin diye dünyanın en antidemokratik kanunlarından birisi yapıldı. Delege sistemi değişti, barolar bölündü. Ona rağmen kaybetti. Antalya Barosu’nun 6 bin üyesi var, ancak genel kurulda 5 delegeye sahip. Bayburt’un 40 üyesi var, onların 4 delegesi var. Uganda’da bile böyle bir kanun yok. Son iki yıla sığan hukuksuzluk, son 40 yılda yoktu” dedi.