Antalya Ziraat Odası Başkanı'ndan çağrı: 'Afet bölgesi ilan edilsin'

03 Mart 2022 Perşembe, 16:20

Antalya’da dün akşam saatlerinde yaşanan hortum nedeniyle Aksu, Serik ve Alanya ilçelerindeki seralarda çökmeler oldu, mahsuller zarara uğradı. Bazı yerlerde hortumun şiddetiyle ağaçlar devrildi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden zarara uğrayan çiftçiler için yardım talep etti. Seraları zarara uğrayan üreticiler ise bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesini istedi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan üreticiler yaşadıkları mağduriyetleri şöyle dile getirdi:

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN"

“- Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp: Dün saat 10 gibi başlayan yağmur ve fırtına oluşmasıyla Aksu ilçemizin Kurşunlu mahallesinde muz serası olmakla beraber gübre, salatalık, patlıcan biber gibi mahsullerimizin bulunduğu seralarımız hortum nedeniyle yerle bir olmuştur. Devletimizden acilen çiftçilerimizin yaralarının sarılmasını istiyorum. Yaralar sarılmazsa çiftçilerimizin hepsi bu seraları kredi sistemiyle yaptılar. Bu kredileri ödeyemezler. Ödeyemedikleri içinde zor durumda kalacaklar. Bir an önce devletimizden buranın afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyorum. Ülkemizin 1 dolar, 1 euroya ihtiyacı olduğu bu günlerde bu seraların ülkemizi kalkındırması da bizden geçecek. Bugünkü şartlarda tarımdan geçeceği aşikar olduğu görünmektedir. Bizlere bu desteğin verilmesi yaraların sarılmasını istiyoruz. Tarım İl Müdürlüğü’müz ilçe müdürlüklerimiz hasar tespitine başladılar ama hasar tespiti yapılıncaya kadar şu anda da soğuk başladı. Mahsullerimizin donmaması için acilen para desteği bekliyoruz.

"2,5 MİLYON KREDİMİ NASIL ÖDEYECEĞİM"

- Nurdan Uzun (Aksu ilçesi- Kursuyu Mahallesi): Seralarımız büyük bir afetten dolayı bu duruma geldi. 2,5 milyon kredimi nasıl ödeyeceğimi ne yapacağım, daha ilk yılından seralarım böyle oldu. Devletten yardım bekliyorum. Bir sürü çiftçi kardeşimiz var hepsi mağdur durumda.

- Murat Akkaş (Aksu ilçesi- Kursuyu Mahallesi): 2 Şubat akşamı saat 10’da başlayan hortum seralarımız bu hale getirdi. Köyümüzde kısmen seralarımız yerle bir olmuştur. Bölgemizdeki çiftçilerin yaralarının bir an önce sarılmasını bekliyoruz.

"SERALARIMIZ YIKILDI, ÇATILARIMIZ UÇTU"

- Sırrı Can (Serik ilçesi- Çandır Mahallesi): Sel baskınının ardından dün gece 10 saniyelik süren bir hortumun yarattığı etki ortalığı perişan halde bıraktı. Seralarımız yıkıldı, çatılarımız uçtu. Yetkililer sesimizi duyun. Geçen sene selden bu yana herhangi bir yardım yapılmadı. Biz yetkililerden yardım bekliyoruz. Seralarımız ağaçlarımız evlerimiz berbat durumda.”