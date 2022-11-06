Antalya’da hortum paniği!
Antalya’nın Kaş ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum kısa süreli panik oluşturdu. Hortum karaya ulaşmadan sona erdi.
Gün içerisinde şiddetli yağmur beklenen Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde deniz üzerinde çıkan hortum kısa süreli panik oluşturdu.
Yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum karaya ulaşmadan sona erdi.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm yurtta etkili olacak!
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Mansur Yavaş, Erdoğan sloganına karşılık verdi!
- Bir madende daha patlama!
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- AKP'den dikkat çeken 'HDP ziyareti' çıkışı
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'
- 'Dokunulmazlıkları kaldırılsın' çağrısı