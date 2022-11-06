Antalya’da hortum paniği!

Antalya’nın Kaş ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum kısa süreli panik oluşturdu. Hortum karaya ulaşmadan sona erdi.

İHA
06 Kasım 2022 Pazar, 12:54
Antalya’da hortum paniği!
Abone Ol google-news

Gün içerisinde şiddetli yağmur beklenen Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde deniz üzerinde çıkan hortum kısa süreli panik oluşturdu.

Yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum karaya ulaşmadan sona erdi. 

 


Antalya hortum deniz panik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler