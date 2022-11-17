Antalya'da inşaatın 4. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:02

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın dördüncü katında dış cephe uygulaması yapan Mehmet Özer (45), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Özer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.