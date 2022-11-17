Antalya'da inşaatın 4. katından düşen işçi yaşamını yitirdi
Antalya'da bir inşaatın dördüncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın dördüncü katında dış cephe uygulaması yapan Mehmet Özer (45), dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Özer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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