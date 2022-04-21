Antalya’da konut kiraları 10 bin TL’yi geçti, fiyatı duyan isyan etti

21 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Antalya’daki konutların aylık kirasının 10 bin TL’yi geçtiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Hamzeçebi, Antalya merkeze bağlı mahallelerde en az 30-40 yıllık orta halli binalardaki kiralık daire fiyatlarının diğer büyükşehirlerdeki emsallerinin çok üzerinde arttığına dikkat çekti. Hamzaçebi, “Bazı semtlerde 16 bin TL olan yoksulluk sınırının üzerine çıkan kira fiyatları da görülüyor. Artışın sebepleri arasında yabancılara konut satışı başlıca etken. Enflasyonun altında ezilen ve ortalama 6 bin 500 TL maaş alan bir memurun, hiçbir şey yemese ve içmese dahi bu kiraları ödemesi mümkün değil” diye konuştu.

Hamzaçebi, “‘Tatil cenneti’ olarak anılan Antalya kira artışlarıyla emekçiler için cehenneme döndü. Antalya sürgün yeri olmaya başladı. Yabancılara konut satışlarına sınırlama getirilmeli, memurlar için lojman yapılmalı, acil olarak kira yardımı ödenmeli” dedi.