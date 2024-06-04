Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı: 5 hektar alan zarar gördü

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:54

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, itfaiye ekiplerinin arazideki çalışmalarını yerinde izledi.

3 EV YANDI

Yangını söndürmek için bütün ekiplerin seferber edildiğini belirten Arslan, ilk tespitlere göre 3 evin yandığını, seralarda ve portakal bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.