Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı: 5 hektar alan zarar gördü
Antalya Aksu'da öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yoğun müdahale edilen alevler kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.
2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangında 5 hektar alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, itfaiye ekiplerinin arazideki çalışmalarını yerinde izledi.
3 EV YANDI
Yangını söndürmek için bütün ekiplerin seferber edildiğini belirten Arslan, ilk tespitlere göre 3 evin yandığını, seralarda ve portakal bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.
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