Antalya'da ucuz ekmek kuyruğu: 3 liraya satılınca...
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 liradan satılan 210 gram ekmek bir fırında 3 liraya satılınca yurttaşlar fırının önünde kuyruk oluşturdu.
Yaklaşık 1 ay önce yapılan zamla Antalya’da 210 gram ekmeğin fiyatı 5 lira oldu. İlçede bulunan bir fırıncı ise yapılan zamma rağmen aynı gramaja sahip ekmeği 3 liradan satmaya devam etti. Yurttaşlar, ucuz ekmek almak için fırının önünde kuyruğa girdi.
"TASARRUF EDİYORUZ"
Dursun Donuk, "Ucuz olduğu için buraya geliyoruz. Halkın yanında oldukları için buradayız. Çünkü ekmeği ucuza alınca aya vurduğun zaman bayağı tasarruf ederiz" ifadesini kullandı.
Şaban Yapıcı, "Ucuz olduğu için buraya geliyorum. Dışarıda 210 gram ekmek 5 lira, burada 3 lira" diye konuştu.
İbrahim Kısıkkaya, "Halkın yararına bir şey. Tebrik ederiz. 3 lira satan da kazanıyor, 5 liraya satan da kazanıyor. Çok tuhaf bir şey. Elbette zam geliyor ama bu kadar farkın olması niye" dedi.
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