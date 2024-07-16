Antalya'da yardıma gitti, darbedildi!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:59

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:02

Olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi üzerine meydana geldi. 2 kişinin bulunduğu 07 BSM 813 plakalı motosiklet, kayıp yola düştü.

Motosiklettekilerin düştüğünü gören 34 EIM 695 plakalı otomobilin sürücüsü Devran Ağırman, düşen motosikletlilere yardım etmek için otomobilinden inip, yanlarına gitti. Yere düştüğü için öfkelenen motosikletteki 2 kişi, yanlarına gelen Devran Ağırman'a saldırdı.

Ağırman'ı darbettikten sonra kullandığı otomobile de saldıran kişiler, tekmeleyerek aracın sol aynasını kırdı. Otomobilin kaput ve arka kapısında da göçük oluşturan kişiler, olay yerinden ayrıldı.

"HINÇLARINI BENDEN ÇIKARDILAR"

Darbedilen Devran Ağırman "2 motorlu arkadaş hızlıca buradan gelirken benim üzerime sürdüler. Sonra suç bendeymiş gibi arabamı paramparça ettiler. Düştükleri için kaldırmaya gittim, adamlar beni indirmeye çalıştılar. Kayıp düşünce hınçlarını benden çıkardılar. Yani onlara ne oldu diye yardım etmeye gittim, adamlar beni darbettiler. Üstümü başımı yırttılar, gözümü bu hale getirdiler.

Ağırman, şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.