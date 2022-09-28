Antep fıstığı üreticisini dolandıran 3 şüpheli yakalandı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:34

Yunusemre ilçesi Müslih Mahallesi'nde Antep fıstığı üretici N.S. hasattan elde ettiği ürünlerini satmak istedi. N.S. ürünlerini 16 bin 500 TL'ye satmak üzere 3 kişiyle anlaştı. Alıcılarla bir araya gelen N.S.'ye ödemenin bankadan havale yöntemiyle yapılacağı söylendi.

DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİLER

Ürünleri alan şüpheliler N.S.'ye güven sağlamak için T.C. kimlik numaralarını verip, bölgeden uzaklaştı. Beklediği para gelmeyince cep telefonuyla da şüphelilere ulaşamayan N.S. dolandırıldığını fark edip, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

T.C. KİMLİK NUMARALARI SAHTE ÇIKTI

İhbar üzerine, Manisa Jandarma ve Üçpınar Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, şüphelilerin verdiği T.C. kimlik numaralarının sahte olduğunu belirledi. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi, N.S.'yi dolandırdığı iddia edilen 3 şüphelinin T.P., H.P. ve S.O. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, 'dolandırıcılık' suçundan kayıtları olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen Antep fıstıkları, N.S.'ye teslim edildi.