Arabistan, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırdı
Suudi Arabistan Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam'a uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Kısıtlamalar, Covid-19 vakalarının artışından dolayı getirilmişti.
Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA, Arabistan'ın Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi. Kısıtlamalar, Covid-19 vakalarının artması sebebiyle getirilmişti.
Bu ayın başlarında Arabistan, kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu da dahil olmak üzere virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan önlemleri kaldırdı.
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