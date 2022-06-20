Arabistan, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Suudi Arabistan Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam'a uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Kısıtlamalar, Covid-19 vakalarının artışından dolayı getirilmişti.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 14:30
Arabistan, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırdı
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Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA, Arabistan'ın Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi. Kısıtlamalar, Covid-19 vakalarının artması sebebiyle getirilmişti.

Bu ayın başlarında Arabistan, kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu da dahil olmak üzere virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan önlemleri kaldırdı.


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