Arabistan, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırdı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 14:30

Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA, Arabistan'ın Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi. Kısıtlamalar, Covid-19 vakalarının artması sebebiyle getirilmişti.

Bu ayın başlarında Arabistan, kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu da dahil olmak üzere virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan önlemleri kaldırdı.