Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı yaptılar
Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir aracın lastiğinin içerisine gizlenmiş halde 5 kilogram esrar ele geçirildi. Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik detaylı çalışmaları neticesinde belirlenen bir araçta arama yapıldı. Aramada lastik içerisine gizlenmiş 5 parça halinde 5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında da çok sayıda ikamet, araç ve şahıslara üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 750 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi, 65 gram esrar, 12 gram kokain, 20 gram sentetik bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörü, 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 5'İ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 9 kişi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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