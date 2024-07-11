Araç sürücüsü traktör ile çarpıştı... Hayatını kaybetti!

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:00
Araç sürücüsü traktör ile çarpıştı... Hayatını kaybetti!
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Römorkunda arpa taşıyan E.G. yönetimindeki 40 DL 430 plakalı traktör ile K.T. idaresindeki 40 EV 919 plakalı otomobil, Yenice köyü yakınlarında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, Hacıbektaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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