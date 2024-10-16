Aranıyordu: İzmir'de kamyonda uyurken yakalandı
"Kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin, İzmir'de uyuduğu kamyonda yakalandığı aktarıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmada V.G.'nin, Bornova ilçesindeki kamyon ve TIR garajında olduğunu tespit etti.
Baskın düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından 25 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan V.G.'yi bir kamyonda uyurken yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
V.G.'nin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin şoför koltuğunun arkasında bulunan yatakta uyuyan şüpheliyi araçtan çıkarması ve polis merkezine götürmesi yer alıyor.
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