Aranıyorlardı: FETÖ firarileri Balıkesir'de yakalandı!

Balıkesir'de, yargılandıkları davalarda haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşen biri eski askeri personel 2 FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine konuldu.

Aranıyorlardı: FETÖ firarileri Balıkesir'de yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:19

Aranan kişilerle ilgili çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen M.G.'yi (58) yakaladı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski askeri personel M.G., adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.Ç.'yi (53) ise kimlik kontrolünde yakalayıp hakkında işlem başlattı.

Meslekten ihraç edilen milli eğitim personeli olduğu öğrenilen bu hükümlü de cezasının infazı için cezaevine konuldu.


Etiketler: #ceza #fetö #hükümlü #Balıkesir

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