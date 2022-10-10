Araştırma sonucuna göre yurttaşlar, yaşam biçimlerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor
Yurttaşların yarısı yaşam biçimlerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Metropoll’ün araştırmasına göre AKP seçmeninin yüzde 15.8’i, CHP seçmeninin 84.6’sı, İYİ Parti seçmeninin 77.3’ü “yaşam biçiminin tehdit altında” olduğunu söyledi.
MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Eylül 2022 araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmada katılımcılara “Yaşam biçiminizin bugün tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 50’si bu soruya “Evet”, yüzde 47.6’sı “Hayır”, yüzde 2.4’ü ise “Fikrim yok” yanıtını verdi. AKP seçmeninin yüzde 15.8’i, CHP seçmeninin 84.6’sı, İYİ Parti seçmeninin 77.3’ü, HDP seçmeninin 77.5’i, MHP seçmeninin 14.3’ü, Saadet Partisi’nin 46.7’si, DEVA Partisi seçmeninin ise yüzde 46.2’si “yaşam biçiminin tehdit altında” olduğunu söyledi.
Metropoll Araştırma Şirketi yöneticisi Özer Sencar, araştırmanın sonuçlarına ilişkin “Kanımca, toplumun yaşamları ile ilgili giderek endişeleri artan kesimi kamunun en uç kesimine kadar yerleşen dindar ve başörtülüler değil modern, seküler ve modern muhafazakâr fertleridir. Ve bu endişe giderek artmaktadır” yorumunu yaptı. MetroPOLL Araştırma’dan anket sonucuna ilişkin yapılan değerlendirmede ise “Bugün halkımızın yarısı yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu hissetmektedir” denildi.
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