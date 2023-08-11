Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan kimdir? Fatma Ceren Yazgan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:53

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan oldu. Fatma Ceren Yazgan'ın yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü Fatma Ceren Yazgan kimdir? Fatma Ceren Yazgan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

FATMA CEREN YAZGAN KİM?

Fatma Ceren Yazgan, 1971 yılında Bursa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Yurt dışında sırasıyla Muskat Büyükelçiliği'nde Ataşe ve Üçüncü Katip, AGİT Daimi Temsilciliği'nde Üçüncü ve İkinci Katip, Kiev Büyükelçiliği'nde Başkatip ve Müsteşar, Moskova Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik Müsteşarı ve Büyükelçilik Birinci Müsteşarı görevlerinde bulundu. Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı, Kuzey Amerika Genel Müdür Yardımcılığı'nda görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 15 Aralık 2017 - 1 Temmuz 2022 tarihlerinde Tiflis Büyükelçisi olarak görev aldı.