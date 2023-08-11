Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan kimdir? Fatma Ceren Yazgan kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na atamalar gerçekleştirildi. Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Gümüş getirildi. Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Mustafa Gümüş kimdir? Mustafa Gümüş kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan oldu. Fatma Ceren Yazgan'ın yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü Fatma Ceren Yazgan kimdir? Fatma Ceren Yazgan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
FATMA CEREN YAZGAN KİM?
Fatma Ceren Yazgan, 1971 yılında Bursa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Yurt dışında sırasıyla Muskat Büyükelçiliği'nde Ataşe ve Üçüncü Katip, AGİT Daimi Temsilciliği'nde Üçüncü ve İkinci Katip, Kiev Büyükelçiliği'nde Başkatip ve Müsteşar, Moskova Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik Müsteşarı ve Büyükelçilik Birinci Müsteşarı görevlerinde bulundu. Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı, Kuzey Amerika Genel Müdür Yardımcılığı'nda görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 15 Aralık 2017 - 1 Temmuz 2022 tarihlerinde Tiflis Büyükelçisi olarak görev aldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- Antalya açıklarında deprem!
- Babuşcu ATM'lerde yeni dönemi açıkladı
- Fatih Portakal paylaştı: 'Yeni sözleşme yine imza'
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...