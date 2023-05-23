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Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarında şarampole düşerek ters dönen araçta bulunan 4 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:45
Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
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Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarında askeri araç şarampole düşerek ters döndü. 

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.30 sıralarında içerisinde askerlerin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Araç ters dönerken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. 

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Ardahan ve Çıldır devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


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