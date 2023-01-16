Aristophanes'in "Lysistrata" oyunu İzmirlilerle buluşuyor

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 13:22

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:22

İzmir Devlet Tiyatrosu, Aristophanes'in "Lysistrata" adlı oyununu İzmirliler ile buluşturuyor.

Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde yarın 20.00’de prömiyeri yapılacak oyunun provalarında açıklama yapan yönetmen Sabri Özmener, 2022-2023 repertuvarına dünya klasiklerinden bir oyunu dahil ettiklerini duyurdu. Aristophanes'in ilk komedyası olan Lysistrata'yı 2-3 sezon kapalı gişe oynayacaklarını düşündüğünü ifade eden Özmener, oyunun; Ege'yi ve kadınların isyanını anlattığını belirtti.

“450 YILINDA YAZMIŞ, 2023 YILINDA DAHA ÇOK GEÇERLİ”

Özmener, "Savaş karşıtı bir oyun ve bu dünyayı kadınların sevgisi düzeltecek, kurtaracak diye düşünüyoruz. Kadınların bu konuyla ilgili buldukları çareyi nasıl hayata geçirdiklerini görüyoruz. Oyunun sonunda gülüyoruz ağlanacak halimize desek de biz bir kısa beyan sunuyoruz ve 'arif olan anlar' diyoruz. Milattan önce 450 yılında yazmış, 2023 yılında daha çok geçerli ve o yüzden biz de buradan tüm dünyaya barış diyoruz, zeytin dalımızı uzatıyoruz" diye konuştu.