Arızalanan aracından inen sürücü TIR'ın çarpmasıyla öldü
İzmir'in Tire ilçesinde arızalanan aracından inen sürücü, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çetin Yağcı (49) Tire-Torbalı karayolunda arızalanan taksisini emniyet şeridine çekerek araçtan indi.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen G.K. yönetimindeki TIR, Yağcı'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, emekli polis Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü G.K. gözaltına alındı.
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