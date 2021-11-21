Arkadaş grubuna ateş açıldı: 1 ölü
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubuna, apartman çıkışında taksiden tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Soyubol (24) hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubu, binadan çıkışta, silahlı saldırıya uğradı. Bir taksiden tabancayla ateş açılan ateşte, mermiler Ahmet Soyubol’a isabet etti. Soyubal, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Soyubol, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Soyubol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- 200 bin liralık soruyu görünce yarışmadan çekildi
- Bu da oldu: Boji'ye kumpas!
- Çaresizlikten canına kıydı!
- Tesla çöktü!
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Tanju Çolak'tan, Hülya Avşar'a: 3 yıllık hata mı olur?
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Harvard öğrencisi, beklenmedik soruda elendi
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir