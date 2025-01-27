Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru Tokat'ta yakalandı

Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru Tokat'ta yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:01

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ADRESİNDE YAKALANDI

Bu kapsamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polislikten ihraç edildiği öğrenilen M.K, belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


Etiketler: #tokat #fetö

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