Arkadaşların 'kanyon' gezisinde acı olay: Kurtarılamadı
İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen bir grup arkadaşın kanyon gezisi feci bitti. Bir süre kanyon çevresinde vakit geçiren gruptan 29 yaşındaki Sezer Kızılay, suya atlamak için kayalığa çıktı. İddiaya göre, bu sırada üst taraftan kopan bir taş parçası Kızılay'a çarptı. Dengesini kaybedip suya düşen genç için arkadaşları seferber oldu. Kıyıya çıkarılan genç, hayatını kaybetti.
Antalya'da, arkadaşları ile gittiği Kapuz Kanyonu'nda suya atlamak için çıktığı kayalıkta başına taş düşen genç, hayatını kaybetti. Genci kurtarma çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki Kapuz Kanyonu'nda önceki 14 Temmuz Perşembe akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Sezer Kızılay (29), arkadaş grubuyla Antalya'ya tatile geldi. Kızılay, arkadaşlarıyla yüzmek için dün öğle saatlerinde Kapuz Kanyonu'na gitti.
ARKADAŞLARI SEFERBER OLDU
Bir süre kanyon çevresinde vakit geçiren Kızılay, suya atlamak için kayalıklara çıktı. İddiaya göre, bu sırada üst taraftan kopan bir taş parçası Kızılay'a çarptı. Dengesini kaybeden genç kanyona düştü.
Olayı gören Kızılay'ın arkadaşları hemen suya girdi ve genci kurtarmak için seferber oldu. Yurttaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPTI
İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arkadaşları yoğun çabalar sonucu Sezer Kızılay'a ulaşarak sudan kıyıya çıkardı. Kızılay'a, itfaiye ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı.
Yapılan tüm müdahaleye rağmen genç hayata tutunamadı.
Savcılık ve jandarmanın olay yerindeki çalışmasının ardından Kızılay'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Sezer Kızılay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.
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