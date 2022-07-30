Artuklu'nun yeni Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede kimdir? Artuklu Belediyesi'nde neden seçim oldu?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:57

Artuklu Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı.

AKP Grubu'nun adayı olarak gösterilen Tatlıdede 21 oyla Artuklu Belediye Başkanı seçildi. HDP'nin adayı Medine Aksoy ise 10 oy aldı.

ARTUKLU BELEDİYESİ'NDE NEDEN SEÇİM OLDU?

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 26 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. AK Parti'li Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tutaşı'nın sağlık sorunları nedeniyle belediye başkanlığı görevinden ayrılmasından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Artuklu İlçe Belediye Başkanlığı görevi belediye başkanı seçilinceye kadar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynelabidin Toparlı tarafından yürütülmüştü.

MEHMET TATLIDEDE KİMDİR?

Mehmet Tatlıdere 1964 yılında Mardin'de doğdu. 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Artuklu Belediye meclis üyesi seçildi. Tatlıdede evli ve 3 çocuk babasıdır.