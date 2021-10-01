Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten öldü
Nevşehir’de, aşı yaptırmayan, lisede muhasebe ve finansman öğretmeni Hasan Ali Yıldırım (45), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı.
Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı. 5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, 1 çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.
17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.
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