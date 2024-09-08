Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 5 asker yaralı!

Tunceli’nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 5 asker yaralandı.

Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 5 asker yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 19:22

Kaza, öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. 

Kazada 5 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerlerden 3’ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde bölgede sağanak yağışın etkili olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Tunceli #askeri araç #kaza

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