Van'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı!

Van'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:53
Van'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı!
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari karayolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi.

Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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