Van'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı!
Van'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari karayolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi.
Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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