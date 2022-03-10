Asma ağacı budamak istemişti... Yaşlı adamdan acı haber
İzmir'in Bornova ilçesinde, asma ağacı budayan 70 yaşındaki adam, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi 5492 sokakta meydana geldi.
İddiaya göre, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan asma ağacını budayan Hayri Korkmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
Korkmaz'ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Korkmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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