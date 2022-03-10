Gaziantep'te iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Gaziantep Şehitkamil'deki bir enerji santralinde çalışırken elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı.
İş cinayeti, öğle saatlerinden önce Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir elektrik üretim ve dağıtım merkezinde meydana geldi.
İddiaya göre, İzmir’deki yetkili firmadan geldiği öğrenilen elektrik işçileri, merkezdeki trafoları sökerek başka bir bölgeye taşımak isterken, iki işçi yüksek gerilim hattına kapıldı. Yaşanan feci olay sonrası yüksek gerilim hattına kapılan işçiler Özkan Tüzün (55) ile Yılmaz Aygül (48) ağır yaralandı.
AYGÜL'ÜN DURUMU KRİTİK
Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer işçiler tarafından 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede ağır yaralanan Özkan Tüzün’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı diğer işçi Yılmaz Aygül ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
CENAZESİ MEMLEKETİ İZMİR’E GÖNDERİLECEK
Hayatını kaybeden Özkan Tüzün’ün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderilecek.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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