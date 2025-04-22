At üstünde kalp krizi geçiren sporcu kurtarılamadı!
Erzurum'da cirit dostluk maçında at üstünde kalp krizi geçiren 45 yaşındaki sporcu Adem Geyik, hayatını kaybetti.
Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı. Maçın ikinci yarısında Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu Adem Geyik (45), at üstünde aniden rahatsızlanarak yere düştü. Yerde hareketsiz kalan Geyik, köylülerin imkanıyla hastaneye götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'e kaldırılan Geyik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Geyik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bu arada cirit sporuna tutkusu ile bilinen ve camiada sevilen Adem Geyik'in daha önce arkadaşlarıyla bir araya geldiği görüntülerde, kayıt yapan şahsın "Sizi çekeyim hatıra saklayayım. Öldüğünüzde hatırlarlar" dediği görüldü.
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