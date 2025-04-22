At üstünde kalp krizi geçiren sporcu kurtarılamadı!

Erzurum'da cirit dostluk maçında at üstünde kalp krizi geçiren 45 yaşındaki sporcu Adem Geyik, hayatını kaybetti.

At üstünde kalp krizi geçiren sporcu kurtarılamadı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:06

Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi cirit sahasında, Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında dostluk maçı oynandı. Maçın ikinci yarısında Uzunyayla Atlı Spor Kulübü oyuncusu Adem Geyik (45), at üstünde aniden rahatsızlanarak yere düştü. Yerde hareketsiz kalan Geyik, köylülerin imkanıyla hastaneye götürülürken yolda 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'e kaldırılan Geyik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Geyik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada cirit sporuna tutkusu ile bilinen ve camiada sevilen Adem Geyik'in daha önce arkadaşlarıyla bir araya geldiği görüntülerde, kayıt yapan şahsın "Sizi çekeyim hatıra saklayayım. Öldüğünüzde hatırlarlar" dediği görüldü.


Etiketler: #At #kalp krizi #Maç #Erzurum

İlgili Haberler

Evinde kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Evinde kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Adana'da acı olay... 3 çocuk babası, halı sahada 'kalp krizi' geçirip hayatını kaybetti!

Adana'da acı olay... 3 çocuk babası, halı sahada 'kalp krizi' geçirip hayatını kaybetti!
Kavga ihbarına giden polis kalp krizi geçirdi: Yaşamını yitirdi!

Kavga ihbarına giden polis kalp krizi geçirdi: Yaşamını yitirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler