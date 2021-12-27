At yarışı sektöründe rapor krizi yaşanıyor
Rusya’dan Türkiye’ye getirilen ve piyasada 600’ü aşkın tayı bulunan Kaizbert isimli yarış atıyla ilgili tartışmalar yargıya taşındı.
Safkan Arap atı olmayan Kaizbert’in tayları safkan Arap atlarıyla yarışıyor. Bu da iddiaya göre koşularda rekabeti engelliyor. Ankara İdare Mahkemesi’ne başvuran at sahipleri ve yetiştirici dernekleri, atların yarış izinlerinin iptalini istedi.
RAPORLAR DEĞİŞTİ
Bakanlık bünyesinde görev yapan Yüksek Komiserler Kurulu’nda yapılan kadro değişikliğiyle birlikte, daha önce reddedilen başvurular tekrar değerlendirilmeye alındı. Geçmişteki uygulamanın aksine karma atlara da safkan raporu verilmeye başlandı. Böylece 1998 yılında damızlığa ayrılan Kaizbert isimli atın piyasadaki yavrularının, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) yeni açıklanan yarış takvimindeki müsabakalarda safkan Arap atlarıyla yarışmasının yolunu açtı. Haksız rekabet isyanına neden olan bu karar Tarım ve Orman Bakanlığı ile at sahiplerini karşı karşıya getirdi.
HAKSIZ REKABET
TJK düzenlediği yarışlara katılan at sahipleri ve at yetiştiriciliği yapan dernekler, haksız rekabet ve devletin zarara uğratıldığı gibi gerekçelerle Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtı. Safkan Arap atlarıyla karma ırk atların yarışlarda eşit koşullarda rekabet etmesinin mümkün olmadığını dile getiren 17 ayrı at sahibi davacı, 2022 yılı yarış takvimi için verilen koşu izinlerinin ve damızlık belgelerinin acilen iptalini istedi.
DAMIZLIKLARI İPTAL EDİLSİN
At sahipleri ve yetiştirici dernekler Yüksek Komiserler Kurulu’na yaptıkları itirazda da geçmişte iptal edilen izinleri emsal karar olarak mahkemeye sundu. Atların koşu izinlerinin ve damızlık belgelerinin iptalini istedi.
KAMU ZARARI VAR
Davacı at sahipleri ve yetiştiriciler, kamu iktisadi teşekkülü olan ve aynı zamanda safkan Arap Atı yetiştiriciliği yapan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün de zarara uğratıldığını savundu. Gerekçe ise piyasada kurum tarafından yetiştirilen safkan tayların daha performanslı koşabilen Kaizbert’in yavrularını geçememesi ve devletin bugüne dek yarışlardan elde edeceği milyonlarca liralık yetiştiricilik primi kaybı yaşaması.
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