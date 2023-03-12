Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Hatay İl Müftülüğüne Mevlüt Topçu, Çankırı İl Müftülüğüne ise Mehmet Şahin atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevden alındı.
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