Ataması yapılmayan öğretmen, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi!
Atama bekleyen 23 yaşındaki öğretmen Fedai Altun, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Ataması yapılmayan 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, atanmadığı için çalıştığı inşaat işinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Altun'un,Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
MebPersonel‘in haberine göre, Fedai Altun’un sosyal medya hesabından en son 8 Ekim günü inşaata çalışırken paylaştığı gönderide “Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)” sözleri yürek burktu.
Altun'un, bir başka paylaşımında ise “#Kaybeden60binolmayacak Beden eğitimi mezunuyum 80.55 puan aldım sizin yüzünüzden atanamıyorum. Aile baskısı yüzünden ağır şartlarda çalışmak zorundayım bunun vebalini acaba kim ödeyecek. Ben hakkımı size helal etmiyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.
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