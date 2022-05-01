Ataşehir'de belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
Ataşehir'de İETT otobüsü hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Ataşehir’de İETT otobüsü park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Kazada, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi girişinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy Yenidoğan arasında çalışan Y.A.'nın kullandığı 34 UZ 8404 plakalı İETT otobüsü, Akyazı Caddesi’ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca binmek üzere olan F.D. adlı bir kadın ile ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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