Ataşehir'de çarptığı 3 kişiyi yaralayan sürücü darbedildi

25 Aralık 2022 Pazar, 12:22

Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında, Kemal Kepenek'in kullandığı 34 FY 6730 plakalı hafif ticari araç, önce park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra, Menderes Soncul yönetimindeki 34 UM 6404 plakalı kamyonete çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler kamyonetteki yaralıları dışarı çıkardı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZAZEDELERİN YAKINLARI, ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Kazaya neden olan ve alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, çevredekilere ve kazazedelerin yakınlarına küfür ve hakaret etti. Bu nedenle yaşanan gerginlik sırasında, yaralıların yakınları alkollü sürücüye saldırarak, darbetmeye çalıştı.

Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Polis, kazaya nede olan sürücüyü polis merkezine götürdü.

Kamyonetin sürücüsü Menderes Soncul, "Ben caddede seyir halinde ilerlerken, yukarıdan hızla gelip bana çarptı, kaçamadım. Kamyonet devrildi. Araç içinde eşim ve kızım vardı. Bizi aracın içinden çıkardılar. Yukarıdan arabalara vurarak geldi, alkollüymüş" diye konuştu.

Görgü tanığı Enes Çamlıca, "Yukarıda park halindeki araca çarptıktan sonra, kontrolünü kaybedip kamyonete çarparak deviriyor. İçindeki 3 kişi çıkardık" dedi.

SÜRÜCÜ 1.88 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü Kemal Kepenek'in yapılan alkol muayenesinde 1.88 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.