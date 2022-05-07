Ataşehir'deki parkta katledilen Sema Kılıçin'in ağabeyi: 'En ağır şekilde ceza almasını istiyorum'
Ataşehir'de evli olduğu Tuncay Kılıçin isimli erkek tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen Sema Kılıçin, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeyi teslim alan ağabey Hikmet Ersin, "Şikayet edildi daha önce. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum" diye konuştu.
Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana gelen olayda, Sema Kılıçin, evli olduğu Tuncay Kılıçin erkek tarafından katledildi.
Olay, 6 Mayıs saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sema Kılıçin,boşanma işlemleri için adliyeye gitti. Adliye çıkışı, Tuncay Kılıçin konuşmak için Sema Kılıçin'i parka çağırdı.
Aralarında tartışma çıkınca Tuncay Kılıçin, yanında getirdiği bıçakla kadını defalarca bıçakladı.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan Tuncay Kılıçin olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Kılıçin'e çevredekiler saldırdı.
Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalıktan kurtararak zırhlı araca bindirdi. Saldırgan karakola götürülürken, hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sema Kılıçin'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ağabey Hikmet Ersin, "Tartışma olmuş, babamın evine gitmiş. Çocuklarıyla ayrı kalmaya dayanamayınca geri gitmiş. Boşanma süreci var. Dava açmışlar iki tarafta. Kardeşim avukata gidiyor. Adliyeden geri gelişte eve giderken planlı bir şekilde parka zorla götürüyor. Orada da bıçaklayıp öldürüyor. Şikayet edildi daha önce. 1 hafta 15 gün öncesinde karakola gidiyorlar. Yine bıçaklı bir saldırı oluyor dilekçe veriyorlar. Evi basıyor. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi.
3 ÇOCUĞU VARDI
Öldürülen kadının 18, 16 ve 15 yaşlarında 3 erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Sema Kılıçin'in cenazesi Ataşehir Müminderesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Tuncay Kılıç isimli erkeğin Sema Kılıç’ı öldürmesine ilişkin yayın yasağı kararı verilmesi talep edildi. Başsavcılığın talebinde eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğu ve suç işlenmesini önleme amacıyla bahsi geçen olayda yayın yasağı kararı verilmesi gerektiği vurgulandı.
Talebi değerlendiren Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, Basın Kanunu’nun 3. maddesini dikkate alarak Başsavcılığın talebini kabul etti. Hakimlik, eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu göz önüne alarak bahsi geçen olayda yayın yasağı konulmasına karar verdi.
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