Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı: Dönerci serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:11

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:11

Erzurum Pusula'nın haberine göre, sosyal medya üzerinde 650 bin takipçisi bulunan Üçler Döner’in sahibi ‘Erzurumlu Hacı Dönerci’ lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etti.

Videonun yayılmasının ardından cumartesi günü Atatürk’e hakaret suçundan tutuklanan Atmaca, bugün tahliye edildi.

‘VEREM’ GEREKÇESİ

İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca, tutuksuz yargılanacak . Atmaca’nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Atmaca açtığı canlı yayında, “Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.