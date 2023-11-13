Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı: Dönerci serbest bırakıldı!

Sosyal medyada açtığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Mustafa Atmaca, iki günlük tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:11
Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı: Dönerci serbest bırakıldı!
Abone Ol google-news

Erzurum Pusula'nın haberine göre, sosyal medya üzerinde 650 bin takipçisi bulunan Üçler Döner’in sahibi ‘Erzurumlu Hacı Dönerci’ lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etti.  

Videonun yayılmasının ardından cumartesi günü Atatürk’e hakaret suçundan tutuklanan Atmaca, bugün tahliye edildi.  

‘VEREM’ GEREKÇESİ

İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca, tutuksuz yargılanacak . Atmaca’nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Atmaca açtığı canlı yayında, “Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.


Atatürk hakaret dönerci serbest serbest bırakıldı

İlgili Haberler

ADD etkinliğinde tepki çeken görüntüler: Atatürk kılığında masaları dolaşıp, misafirlere selam verdi

ADD etkinliğinde tepki çeken görüntüler: Atatürk kılığında masaları dolaşıp, misafirlere selam verdi
10 Kasım’da hakaretler savurmuştu: Atatürk’e dua edilmesine tepki gösteren şahıs tutuklandı!

10 Kasım’da hakaretler savurmuştu: Atatürk’e dua edilmesine tepki gösteren şahıs tutuklandı!
10 Kasım'da Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı: TikTok fenomeni dönerci Hacı Mustafa Atmaca tutuklandı

10 Kasım'da Atatürk’e hakaretler yağdırmıştı: TikTok fenomeni dönerci Hacı Mustafa Atmaca tutuklandı

En Çok Okunan Haberler