Ateş Ünal Erzen son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakırköy Belediye Başkanı ve Galatasaray yöneticisi Ateş Ünal Erzen, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ateş Ünal Erzen'in cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti.
78 yaşındaki Ünal Erzen için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ateş Ünal Erzen’in eşi Meltem Ünal Erzen, oğulları Erin ve Emir Ünal Erzen, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Canan Kaftancıoğlu ile Erzen'in yakınları ve sevenleri katıldı.
Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Erzen'in Türk bayrağına sarılı ve Galatasaray bayrağı bulunan tabutu, omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Ateş Ünal Erzen'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.
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