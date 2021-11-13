Atıklar zararına verildi

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin ambalaj atıklarını piyasa şartlarının altında sattığı öne sürüldü. 2020 yılında piyasada kilogramı ortalama 45 kuruş olan 7 bin ton karışık ambalaj atığının satışı 3 milyon 150 bin lira hesaplanırken ilçe belediyesinin 1 milyon 820 bin liraya sattığı iddia edildi. Beykoz Belediyesi’nin sitesinde duyurular bölümündeki ihale ilanında satış birim bedeli ortalama ton başında 26 kuruş olarak yer alıyor.

Konuyu ilçe meclisi kasım ayı toplantıları gündemine de getiren CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, verdiği önergede ilçe belediyesinin 2019 yılında kilosunu 28 kuruşa satarken neden 2020 yılına atıkları kilo başına 26 kuruşa düşürdüğünü sordu. Gazetemize konuşan Sataloğlu, Ümraniye Belediyesi’nin 2019 yılındaki karışık ambalaj atıklarının satış ihalesini 48 kuruştan yaptığını söyledi.

Atıklara ilişkin bir soru önergesi de veren Sataloğlu, “Rüzgârlıbahçe Mahallesi’nde bulunan gerek ilçe sınırları dahilinde ambalaj atıklarının toplanıp depolandığı, gerekse ilçe sınırlarında kâğıt toplayıcılarının toplayıp bir bedel karşılığında bu depo işleticilerine satmış olduğu ambalaj atıklarının depolandığı alanı işleten gerçek veya tüzelkişi kimdir? Gelir getirici olan bu faaliyet hangi şartlarla ve hangi kanuni dayanak ile devredilmiştir?’’ ifadelerini kullandı.

‘GELİR GETİRİCİ FAALİYET’

Önergede 2021 yılında ambalaj atıklarının satışı için ihale yapılıp yapılmadığını sorarak özetle şu sözler aktarıldı: “2020’de piyasa şartlarında kilogramı, ortalama en az 45 kuruştan 7 bin ton karışık ambalaj atığının satış fiyatı 3 milyon 150 bin lira olarak hesaplanması gerekirken, idare aynı içeriğe sahip, kilogramı 26 kuruştan 7 bin ton karışık ambalaj atığının satış fiyatını 1 milyon 820 bin lira olarak belirlemiş midir? Fiyat, piyasa ortalamasının neden yaklaşık yüzde 50 ile yüzde 70 arasında düşük belirlenmiştir? Kilogram fiyatları idarenin 3 Ekim 2019 tarihinde yapmış olduğu satışın dahi altında neden kalmıştır?’’