Av. İlke Erol: Kurumlarla güç birliği içerisinde olacağız

26 Ağustos 2022 Cuma, 06:24

İzmir Baro seçimlerine Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu başkan adayı olarak katılacak olan Av. İlke Erol ve ekibi, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.

Avukatlık sorunlarının hayati duruma geldiğini belirten Av. Erol, “Sorunların çözümü için önemli projelerimiz mevcut. Geçmiş dönemlerdeki tecrübemizle bu sorunları çözmek için aday olduk. Ülkemizin içinde bulunduğu kritik şartlarda avukatlık kanunundan aldığımız yetki ile hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edilmesi için mücadele edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlar ile güç birliği içerisinde çalışacağız. Aynı zamanda baro yönetiminde hakim olan ayrışma anlayışının son bulmasını, atıl kalan komisyonların geniş katılımla düzenli ve verimli çalışmasını, baronun her alanda hukuka etki etmesini sağlayacağız. Tüm meslektaşlarımın grup ayrımı olmaksızın yanında olacağımı bilmelerini isterim” diye konuştu.