Avcılar'da 4 katlı binanın 1'inci katında yangın paniği!

İstanbul Avcilar’da 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi hastaneye götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 14:41
Avcılar'da 4 katlı binanın 1'inci katında yangın paniği!
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Cihangir Mahallesi Salim Bey Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katında,  saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Birinci kattaki dairenin içi ve binanın koridoru dumanla doldu.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir baba ve iki çocuğunu ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.


Avcılar Yangın

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