Avcılar'da 4 katlı binanın 1'inci katında yangın paniği!
İstanbul Avcilar’da 4 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi hastaneye götürüldü.
Cihangir Mahallesi Salim Bey Sokak’taki 4 katlı binanın birinci katında, saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Birinci kattaki dairenin içi ve binanın koridoru dumanla doldu.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir baba ve iki çocuğunu ambulansla hastaneye götürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- O fotoğrafı anlattı: 'Göründüğü gibi değil'
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Erdoğan'ın mitinginde 'Sinan Ateş' isyanı
- 3 geçiş senaryosu
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!
- Fatih Tekke Trabzon'da bir ilki yaşayacak!