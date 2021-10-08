Avcılar'da dehşet: Yüzüne dökülen kimyasal nedeniyle yoğun bakımda

08 Ekim 2021 Cuma, 16:49

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yıldız (30) bir süredir arkadaşlık ettiği Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine geldi.

Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren Yıldız, yatağında uyuyan Uzunçelebi'nin yüzüne siyah ve yanıcı bir madde döküp kaçtı.

Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın, kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahelesinin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi edilen Yasemin Uzunçelebi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten Yaralama' olayı ie ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu aradığı şüpheli Mehmet Yıldız'ı gizlendiği Esenyurt'ta bir yakının evinde yakaladı. Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da ifade verirken, kadının yüzüne içinde ne olduğunu bilmediği bir tas içerisindeki maddeyi döktüğünü, bunu kendisinin getirmediğini öne sürdü. Bekar olduğu belirtilen Mehmet Yıldız'ın hakkında ayrıca bir dosya ile ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Çoğu dolandırıcılık olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Mehmet Yıldız, "Kasten yaralama" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından Mehmet Yıldız'ı tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Mahkeme Mehmet Yıldız'ın 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.







