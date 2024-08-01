Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:25
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.


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