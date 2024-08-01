Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın!
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
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