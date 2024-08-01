Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:25

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:25

İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.