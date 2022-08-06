Avcılar'da hareketli anlar: Annesi ve kız kardeşini satırla tehdit etti, kendisini eve kilitledi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:22

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta öğle saatlerinde, uzun süreden bu yana madde bağımlısı olduğu belirtilen Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı.

SATIRLA TEHDİT ETTİ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Anne ve kızı kaçarak komşuya sığınırken elinde satır bulunan Metin İhsan Y., kapıyı üzerine kilitledi. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ekipleri gelerek Metin İhsan Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, sonuç alamadı.

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

Zaman zaman pencereye çıkarak bağıran ve polislere eline geçirdiği eşyaları atan Metin İhsan Y., müzakereci polislere de olumsuz yanıt verince savcıdan alınan izin ardından Özel Harekat timinin devreye girmesi kararlaştırıldı.

'HAVALI YATAK' AÇILDI

Ellerinde kapıyı kırmak için balyoz ve yanlarında özel eğitimli köpek bulunan Özel Harekat polisi binaya girdi. Avcılar itfaiyesi ekibi de pencereden atlama olasılığını göz önüne alarak havalı yatak açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat timinin çağrılarına da olumsuz yanıt veren şahıs, kapının arkasına eşya yığdı. İçeri giren tim, Metin İhsan Y.'yi gözaltına alarak Avcılar Emniyet Devriye Ekipler Amirliği'ne teslim etti.

Kelepçelenen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.