Avcılar'da hareketli anlar: Annesi ve kız kardeşini satırla tehdit etti, kendisini eve kilitledi
İstanbul Avcılar'da annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ettikten sonra kendisini eve kilitleyen Metin İhsan Y. Özel Harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.
Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta öğle saatlerinde, uzun süreden bu yana madde bağımlısı olduğu belirtilen Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı.
SATIRLA TEHDİT ETTİ, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ
Anne ve kızı kaçarak komşuya sığınırken elinde satır bulunan Metin İhsan Y., kapıyı üzerine kilitledi. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ekipleri gelerek Metin İhsan Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, sonuç alamadı.
ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ
Zaman zaman pencereye çıkarak bağıran ve polislere eline geçirdiği eşyaları atan Metin İhsan Y., müzakereci polislere de olumsuz yanıt verince savcıdan alınan izin ardından Özel Harekat timinin devreye girmesi kararlaştırıldı.
'HAVALI YATAK' AÇILDI
Ellerinde kapıyı kırmak için balyoz ve yanlarında özel eğitimli köpek bulunan Özel Harekat polisi binaya girdi. Avcılar itfaiyesi ekibi de pencereden atlama olasılığını göz önüne alarak havalı yatak açtı.
GÖZALTINA ALINDI
Özel Harekat timinin çağrılarına da olumsuz yanıt veren şahıs, kapının arkasına eşya yığdı. İçeri giren tim, Metin İhsan Y.'yi gözaltına alarak Avcılar Emniyet Devriye Ekipler Amirliği'ne teslim etti.
Kelepçelenen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı
- Semih Sergen hayatını kaybetti